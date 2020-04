Sondaggio di Lorenzo Pregliasco, brutte notizie per Giuseppe Conte: "Il +27 per cento di fiducia? Non è detto che lo mantenga"

10 aprile 2020 a

"Questa crisi aiuta solo i leader politici". Ad affermarlo è Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend, in collegamento con Omnibus su La7. I numeri parlano chiaro: il coronavirus ha fatto aumentare del +27 per cento la fiducia in Giuseppe Conte. Ma il nostro premier è in buona compagnia. Anche Boris Johnson (primo ministro britannico) e Angela Merkel (Cancelliere federale della Germania) vantano grande successo. Rispettivamente il primo aumenta il proprio gradimento del +15 per cento, e la seconda del +9.

Crescita meno esponenziale quella del presidente americano Donald Trump che ottiene un +2 per cento. In ogni caso, conclude Pregliasco, "questo non significa che rimanga tale nel tempo". La fiducia, in queste situazioni, è una questione fisiologica. La pandemia fa sì che tutti si stringano attorno a una figura per far fronte a un problema, ma come sì sa si tratta di una circostanza transitoria.

