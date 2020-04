PiazzaPulita, il sondaggio: Pd sempre più vicino alla Lega. Ma non c'è l'effetto-Mes

10 aprile 2020 a

Giorno di sondaggi, a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7. La rilevazione indica gli orientamenti di voto alle eventuali politiche, ma piove appena prima del "sì" all'Eurogruppo al Mes, circostanza che potrebbe cambiare le carte in tavola. Soprattutto per il Pd, dato in crescita dello 0,2% al 22,1%, ad appena 4,8 punti percentuali dalla Lega. Il carroccio infatti viene dato al 26,9 per cento. Terza piazza per il M5s, che sale di 1 decimo (sempre rima del Mes) e si porta al 14,6% dei consensi. Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sempre più vicini ai grillini: FdI viene quotata dalla rilevazione Index al 12,9 per cento. Poi Forza Italia: le truppe di Silvio Berlusconi vengono date al 6,2 per cento. Infine, Italia Viva di Matteo Renzi inchiodato al 4,5% (cifra in verità generosa rispetto a quella fornita da altre rilevazioni).

