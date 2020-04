Matteo Salvini e Giorgia Meloni replicano a Giuseppe Conte: "Roba da regime", "Metodi totalitari"

10 aprile 2020 a

La replica di Matteo Salvini al discorso di Giuseppe Conte non si fa attendere: "Usare la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da regime, roba da Unione Sovietica". La stessa Lega, nella pagina ufficiale di Facebook, ha scritto: "Salvate il soldato Conte, nel suo LIVE sul MES, con attacco a Salvini e Meloni, è in imbarazzante disastro comunicativo.…". Il premier infatti si è impegnato in un attacco alle opposizioni quando l'argomento era di altro genere: il coronavirus.

Conte conferma il lockdown: barricati in casa fino al 3 maggio. Ecco le uniche attività che possono riaprire

"Il Mes non è adeguato", ha sottolineato il presidente del Consiglio, ma loro dicono "menzogne", sono "falsi e irresponsabili". Con le menzogne "rischiamo di compromettere la nostra forza negoziale", con le menzogne "non si indebolisce il presidente del Consiglio Conte ma l'Italia". E ancora: "Il Mes esiste dal 2012, non è stato attivato la scorsa notte come falsamente è stato dichiarato da Salvini e Meloni. Stavolta devo fare nomi e cognomi". Insomma, più invettiva di così.

Ma anche la leader di Fratelli d'Italia non ha apettato prima di rispondere a Conte: "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell'edizione più vista dei tg, trasmessa in diretta sulla prima rete del servizio pubblico, per accusare l'opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio. Credo non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo. Mi aspetto che la Rai mi dia possibilità di replica alla stessa ora, con lo stesso tempo e con la stessa visibilità. Il Presidente della Repubblica Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?".

