Giuseppe Conte, la risposta ufficiale dal Palazzo Chigi sulla conferenza stampa: attacca pure Enrico Mentana

13 aprile 2020 a

L’ufficio stampa di Palazzo Chigi torna sulla tanto discussa conferenza stampa di Giuseppe Conte. In quel pomeriggio di venerdì 10 aprile il premier ha spaccato in due l’opinione pubblica, tra chi lo applaude e chi invece lo ritiene inaccettabile per l’ignobile attacco a reti unificate indirizzato ai leader dell’opposizione, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Del secondo parere è stato Enrico Mentana, che ha dichiarato che non avrebbe mandato in onda quella parte della conferenza se avesse saputo che il premier si sarebbe esibito in un attacco agli avversari politici senza diritto di replica. “La decisione di trasmettere o meno le conferenze stampa del presidente del Consiglio - si legge nella nota di Palazzo Chigi - spetterà sempre e solo ai responsabili delle singole testate. Questi ultimi sono anche liberi di sostenere la singolare opinione secondo cui il presidente del Consiglio non dovrebbe smentire fake news e calunnie nel corso di una conferenza stampa rivolta al Paese, né dovrebbe parlare di un tema rilevante e di interesse generale come il Mes. Facciamo notare che Conte non avrebbe potuto evitare di affrontare il tema del Mes e chiarire le relative fake news veicolate dell'opposizione, visto che questo tema è poi stato oggetto delle domande poste dai giornalisti”. Insomma, la risposta di Palazzo Chigi è indirizzata soprattutto a Mentana e ai media che non hanno gradito il modus operandi di Conte. "Anche questa volta - ribadisce la nota in riferimento alla conferenza - non c'è stata richiesta, da parte della presidenza del Consiglio, di trasmettere un discorso alla nazione a reti unificate”.

