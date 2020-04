Marcello Foa sulla conferenza di Giuseppe Conte: "L'intellettuale liberale è aperto verso chi non la pensa come lui"

13 aprile 2020 a

Per Marcello Foa, presidente Rai, l’intellettuale davvero liberale non è conformista, "è aperto verso chi non la pensa come lui". Un chiaro riferimento a quanto accaduto in questio giorni dopo la conferenza stampa in cui Giuseppe Conte ha attaccato le opposizioni: Giorgia Meloni e Matteo Salvini. "Questa è la mia idea di pluralismo: rispetto e apertura. Il Paese – insiste in una lunga intervista all'Adnkronos - ha una varietà culturale e intellettuale che spesso non ha una giusta rappresentazione nel mondo dei media e che infatti trova espressione soprattutto nel web. Io penso che la Rai dovrebbe rappresentare con equilibrio ma senza prevenzioni anche questo mondo, ovviamente con interpreti che siano autorevoli e credibili".

Poi Foa scende nei dettagli, sempre però mantenedo una certa neutralità: "Mi sembra che il caso sia risolto. È normale che se il Presidente del Consiglio cita criticamente in Tv esponenti politici nell’ambito di una conferenza stampa istituzionale, costoro abbiano la possibilità di replicare. La Rai non entra nel merito ma si sforza di garantire con equilibrio il pluralismo. Quanto a ulteriori passi della Commissione di Vigilanza, si tratta di scelte che non spettano a me e che non mi permetto certo di commentare". A prendere i dovuto provvedimenti ci ha pensato infatti il presidente della Commissione Alberto Barachini dando ai diretti interessati il diritto di replica.

