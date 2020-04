Pd, la foto trae in inganno i Giovani Democratici ed è subito gaffe: confondono un partigiano con un fascista

15 aprile 2020 a

Gaffe imperdonabile per i Giovani Democratici, l’organizzazione giovanile del Partito Democratico, che per celebrare il prossimo anniversario della Liberazione (il 25 aprile) hanno pubblicato sui social una foto sbagliata. Nell'immagine pubblicata su Instagram dei Giovani Democratici, sezione di Albano, Cecchina e Pavona (nei Castelli Romani), si vedono due innamorati in procinto di darsi un bacio. I due giovani, lui in divisa, si salutano prima che il ragazzo salga su una camionetta.

Un dettaglio che immediatamente fa pensare ai dem a un partigiano. “Eppure il vento soffia ancora” si legge nel post che in breve tempo ha fatto il giro del web. E proprio qui gli utenti hanno fatto notare l'errore. Quei due giovani infatti non erano partigiani. Anzi, si trattava di un soldato delle Brigate Nere, alle spalle del quale si nota anche Ferdinando Mezzasoma, fedelissimo di Benito Mussolini, nonché ministro della Cultura popolare per la Repubblica Sociale Italiana.

