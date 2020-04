Lombardia, Giulio Gallera attacca il governo: "Disgustato, molteplici azioni di deformazione della realtà e sciacallaggio politico"

16 aprile 2020 a

Eplode la rabbia di Giulio Gallera, che punta il dito su Facebook: "Assisto disgustato a molteplici azioni di gigantesca deformazione della realtà e di sciacallaggio politico e mediatico", premette l'assessore al Welfare della Lombardia dopo gli attacchi dell'opposizione. Si dice "amareggiato" dalla lettura dei giornali. E ancora: "Abbiamo vissuto qualcosa di pazzesco Ci siamo trovati a dover prendere decisioni immediate per problemi giganteschi. Senza consultare un avvocato, scegliendo sempre per salvare la vita alle persone. Il senno di poi è un gioco facile per chi è rimasto a guardare. Noi eravamo in trincea, e lo siamo ancora". Gallera si sfoga contro chi chiede il commissariamento della regione, contro chi dal governo punta il dito contro la Lombardia per la richiesta di riaprire il 4 maggio le attività lavorative.

E a fargli eco, ecco anche le durissime parole di Attilio Fontana: Per giorni ci hanno raccontato, anche dal governo, che la Lombardia doveva fare di più e da sola. Ora, dopo che la Regione ha lanciato una proposta per riaprire le attività con attenzione e buonsenso, da Roma parlano addirittura di fughe in avanti. Non inseguiamo le polemiche ma badiamo alla sostanza: molti altri Paesi europei sono già ripartiti, è necessario ragionare subito del nostro futuro". Anche il governatore ha scelto Facebook per replicare agli attacchi che arrivano dal governo in seguito alla sua richiesta di rilancio e aperture graduali dal 4 maggio in poi.

