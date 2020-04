Storie Italiane, Antonio Di Bella e la chat contro le fake news: "Sono sempre in agguato"

16 aprile 2020 a

Mascherine e distanze sociali. Sarà così il nostro futuro immediato e a lungo termine contro il Covid-19. Ma anche tanto web, che spesso abbiamo bistrattato ed oggi è il nostro compagno di viaggio. Inseparabile. La battaglia più grande è quella contro le fake news, che spuntano alla velocità della luce in Rete. La Rai ha dichiarato guerra a tutte le notizie false con una “task force” dedicata. A capo c’è Antonio Di Bella, direttore di Rainews, uomo di grande spessore professionale. “Con una serie di esperti abbiamo creato una chat per confrontarci in continuazione. E’ sempre importante scegliere un’informazione certificata perché le fakenews sono sempre in agguato”, dice Di Bella in collegamento con Storie italiane di Eleonora Daniele. Quello del direttore di Rainews è un metodo scientifico per mettere ko soprattutto il contagio di notizie false.

Poi il direttore parla della fase 2. “Non ci sarà uno switch. Non aspettiamoci che da un giorno all’altro si prema un tasto e tutto torni come prima. Non sarà così. Ma dobbiamo iniziare a convivere con le mascherine ad esempio - racconta Di Bella. Siamo in grado di produrle. Le aziende di moda, ad esempio, possono convertire la produzione e farlo. La mascherina sarà il compagno di viaggio per i prossimi mesi”.

Gli occhi di tutti sono puntati anche sulla scuola, che dovrebbe riaprire i battenti a settembre prossimo. “In questo caso entra in campo Raiscuola, che sta cercando di riempire il vuoto della mancanza del professore. Insostituibile. Ma la Rai in questo caso sta avendo un grande ruolo nell’ambito del servizio pubblico”, conclude Di Bella.

