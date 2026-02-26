Storie italiane, Eleonora Daniele sbianca: "Aiuto, è impazzito"

Chiamiamola "follia da Festival di Sanremo". A Storie italiane, per esempio, Eleonora Daniele si trova a dover frenare gli ardori di uno dei suoi collaboratori sguinzagliati in Liguria.

La scena, andata in onda nel seguitissimo programma mattutino di Rai 1, è surreale. L'inviato infatti inizia a correre per le strade di Sanremo, inseguito dal cameraman e totalmente incurante del traffico, facendo slalom tra le auto dei sanremesi a rischio della propria incolumità.

"Aspettate un attimo perché vedo Banchero in mezzo alle macchine, al traffico? Cosa stai combinando Banchero?", gli domanda la Daniele, visibilmente preoccupata. Raggiunto il marciapiede, il giornalista quasi si scusa: "Solito cinema Eleonora... Stiamo andando a un appuntamento con uno dei protagonisti di Sanremo... E’ sempre un'avventura". "E' il primo anno che lavoro con te - gli fa notare la conduttrice - Ma cioè... Crazy veramente in tutti i sensi... Ti ho visto in mezzo alle macchine fare slalom ma la sicurezza stradale Alessandro? Ti prego".

"Mi hanno fatto passare, c’era il vigile - puntualizza a quel punto Banchero -. Sto raggiungendo uno degli artisti candidati al podio e per accelerare i tempi sto andando al suo hotel. Ci risentiamo tra pochissimo ok?". E alla Daniele non resta che allargare le braccia: "E’ impazzito, aiuto".