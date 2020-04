Piazzapulita, il sondaggio di Index Research: effetto Mes? Su Lega e M5s, cala solo il Pd

17 aprile 2020 a

Torna la politica: coronavirus, Mes, premier Conte contro le opposizioni. E a Piazzapulita il sondaggio di Index Research fotografa la situazione. Più che i dati sui singoli partiti, è la tendenza a contare: si rafforza l'opposizione, e tra le forze del governo sale solo il Movimento 5 Stelle. Segno che forse la partita europea ha fatto bene solo a chi si è opposto al fondo salva stati voluto dalla Germania e falchi vari.

Antonio Socci: "Niente voto sul Mes? Totale disprezzo del parlamento, il popolo come suddito da umiliare"





A pagare dazio infatti è il Pd, il più grande sponsor dello status quo nel governo. Il partito di Zingaretti e del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, contestatissimo dai leghisti, scende dal 22,1 al 21,8%, mentre proprio la Lega allunga leggermente passando dal 26,9 al 27 per cento. Leggera risalita anche per i 5 Stelle: +0.1, al 14,7%. Alle loro spalle, stabile Fratelli d'Italia al 12,9%, mentre guadagna qualcosa, paradossalmente, Forza Italia in versione "opposizione responsabile" (Silvio Berlusconi ha detto sì al Mes) salendo al 6,3% (+0,1). Residuale, e ininfluente, Italia Viva: il partito di Matteo Renzi era al 4,5% e lì resta.

