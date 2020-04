Stasera Italia, Luigi Di Maio sul Mes: "Superare le divisioni politiche", l'appello in diretta tv

17 aprile 2020 a

Superare le divisioni politiche, ma soltanto quando fa comodo a loro. Si potrebbe sintetizzare così il pensiero di Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri grillino intervenuto in collegamento a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli su Rete 4. Si parlava di coronavirus, in particolare della spinosa trattativa con l'Unione europea per gli aiuti all'Italia, tra Mes e coronabond. Trattativa che ha scatenato un terremoto politico anche all'interno dello stesso governo di Giuseppe Conte, con i grillini sul piede di guerra contro il famigerato fondo salva-Stati. Eppure, Di Maio sembra essersi scordato di tutto ciò a tempo record. Tanto che afferma: "Stiamo portando avanti la trattativa più difficile che l'Italia abbia mai affrontato. Non è il momento di discutere tra di noi, non è il momento dei colori politici", conclude. Risibile.

