Luca Zaia, il modello-Veneto dietro alla svolta. Retroscena: sì di Salvini al governissimo?

Luca Zaia si è guadagnato sul campo i gradi di capitano grazie all’eccellente modello adottato per la gestione dell’emergenza coronavirus. Lo scrive Valerio Valentini su Il Foglio, sostenendo che Matteo Salvini è consapevole dell’impressionante crescita di consenso che il governatore leghista ha fatto registrare sia all’interno del partito che nell’opinione pubblica. Zaia ha gestito l’epidemia in maniera meno scintillante mia più pragmatica di Attilio Fontana, che invece con la sua Regione Lombardia è finito al centro di accuse di incoerenze ed errori.

In molti si chiedono se Zaia possa essere protagonista di un ruolo a livello nazionale in futuro: d’altronde il pensiero lo aveva sfiorato già a gennaio, quando un’eventuale vittoria della Lega in Emilia Romagna avrebbe potuto aprire nuovi scenari a Roma. Il Veneto è il suo Regno, ma Zaia potrà far valere il merito di un’eccellente gestione della crisi sanitaria. Secondo Il Foglio, forse è anche in virtù di tutto ciò che Salvini ha capito che bisogna aggiustare la rotta sulla Lombardia. Intanto i suoi lo esortano a lavorare al progetto del governissimo: “Solo con Mario Draghi si convince. Di certo noi non ci stiamo a fare l’unità nazionale con Conte. Con lui, mai nella vita”.

