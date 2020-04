Otto e Mezzo, Marco Travaglio esalta Luca Zaia: "Lo vorrei governatore unico di Piemonte, Lombardia e Veneto"

14 aprile 2020 a

L’eccellente lavoro di Luca Zaia nella gestione dell’emergenza coronavirus in Veneto costringe persino Marco Travaglio ad applaudire. In collegamento con Lilli Gruber ad Otto e mezzo su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano ha fatto quasi a denti stretti un gran complimento al governatore leghista: “Se Piemonte, Lombardia e Veneto si unissero con Zaia governatore unico, sarei contento pur non provando alcuna simpatia per lui”. Un’investitura davvero inattesa per il presidente della Regione, ma è sotto gli occhi di tutti l’azione efficace adottata nel contrasto della diffusione del contagio. Tra l’altro proprio in questi giorni Zaia ha sottolineato che in Veneto il lockdown è ormai superato, nonostante il decreto del premier Conte lo abbia confermato: la Regione è già nella fase 2, quella della riapertura graduale e della convivenza con il virus.

