Matteo Salvini e la Fase 2, contatta l'imprenditore marchigiano Miccini: "Riaprire in sicurezza il prima possibile"

"Riaprire in sicurezza il prima possibile". Matteo Salvini fa quello che Giuseppe Conte sembra non considerare ancora come una priorità al pari di quella sanitaria: contattare gli imprenditori colpiti dal coronavirus e dalla quarantena. Il leader della Lega si è sentito con Gabriele Miccini, patron della marchigiana Giessegi (fatturato di 125 milioni e 500 dipendenti diretti".

L'imprenditore, negli ultimi giorni, ha rilasciato varie interviste per esprimere la preoccupazione sua e di molti colleghi: "Siamo pronti a ripartire malgrado le imprese siano state lasciate sole". E Salvini gli ha espresso "totale sostegno", confermando l'impegno "per riaprire in sicurezza il prima possibile".

