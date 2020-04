Giuseppe Conte, l'ombra di Vittorio Colao: "Non ha alcuna voglia di entrare nel governo", voci di crisi

19 aprile 2020 a

“Vittorio Colao non ha alcuna voglia di entrare nel governo, ma ci sta dando una grande mano”. Parole di Giuseppe Conte, che cerca di tenersi il posto a Palazzo Chigi sempre più stretto mano a mano che ci si avvicina la fase 2, quella nevralgica, in cui non saranno più ammessi errori. Il premier assicura che il governo è compatto e che Colao non diventerà ministro, ma secondo alcune voci è proprio il capo della task force a mettere in crisi Conte: il fatto che l’ex manager di Vodafone non sia interessato ad entrare nella squadra di governo potrebbe essere un ulteriore segnale della debolezza di quest'ultima, che potrebbe non veder sorgere l'alba della fase 2. Il premier Conte si difende, si dice “aperto al dialogo”, ammicca addirittura alla “costruttiva” Forza Italia e ribadisce il “no” a governi tecnici: “Ora decida la politica. Ci metto la faccia e risponderò agli elettori”.

