Affari Tuoi, Stefano De Martino deve fare i conti con Sinner: la scelta Rai

Smentite le indiscrezioni: Affari Tuoi non si prolungherà fino a metà luglio. Rai 1 ha infatti smentito le voci che circolavano. Niente prolungamento, dunque, ma il programma di Stefano De Martino dovrà recuperare alcune puntate. Il motivo? Un ricalcolo - spiega TvBlog - per via della riprogrammazione del palinsesto dovuta all’insediamento di papa Leone XIV e i match di Jannik Sinner che, dunque, hanno preso temporaneamente il posto di Affari Tuoi.

In ogni caso Affari Tuoi si fermerà per la pausa estiva e non ci sarà alcun prolungamento fino alla metà luglio. Con ogni probabilità De Martino verrà riconfermato alla conduzione. Ospite del Festival della Tv, il conduttore ha ammesso: "Affari tuoi temevo potesse non essere nella mia misura. Ho cercato di farmela andare e sono contento di questo momento".