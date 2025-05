Modena, imbrattata la sede di FdI: "Terzo episodio in meno di tre mesi"

Il livore rosso non finisce di stupire. A Modena la sede di Fratelli d'Italia di via Prampolini è stata vandalizzata. "Si tratta del terzo episodio in meno di tre mesi" denuncia Michele Barcaiuolo, senatore e coordinatore regionale FdI. "Ciò che è accaduto questa notte è gravissimo e ingiustificabile. Il terzo atto vandalico in meno di tre mesi contro la sede di Fratelli d'Italia a Modena è un altro, inquietante segnale di un clima d'odio crescente che non può più essere tollerato".

Ma Barcaiuolo non arretra: "Sia chiaro: atti come questo ci danno ancora più forza per andare avanti con determinazione sulla strada tracciata dal governo Meloni, fondata su sicurezza, legalità e difesa della libertà democratica". E ancora: "Di fronte a episodi di questo genere - prosegue il senatore - è ora che tutte le forze politiche modenesi condannino pubblicamente e senza ambiguità questa escalation. Chi continua a tacere o a minimizzare diventa complice di un clima d'intolleranza antidemocratico che va spezzato immediatamente, prima che sia troppo tardi".