Schlein "cacciata" da Zanda: "In cosa ha trasformato il Pd"

La parola fine alla segreteria di Elly Schlein non la metteranno forse gli elettori del Pd e del centrosinistra, ma qualche dirigente o ex dirigente di primaria importanza dietro le quinte. Che aria tira dalle parti del Nazareno, non proprio leggerissima, lo fa capire Luigi Zanda, esponente di spicco dei democratici, in una intervista a La Stampa molto critica con la leader e uscita alla vigilia delle importanti elezioni amministrative che vedono la presunta, fragile coalizione progressista messa alla prova soprattutto a Genova e a Ravenna. Un tempismo sospetto, per così dire.

"In questi ultimi due anni il Pd è sempre meno partito e sempre più movimento. Ma i movimenti non sono mai stati chiari in politica, soprattutto in politica estera - sottolinea Zanda - sono formazioni leaderistiche che parlano per slogan e hanno difficoltà a spiegare le cose che promettono, pensano più ai social, ai talk show e non a come governare il proprio paese".