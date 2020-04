Amministrative, il Cdm approva il rinvio: decisa la finestra elettorale, ipotesi election day per i Comuni

20 aprile 2020 a

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al rinvio delle elezioni amministrative, inizialmente previste per maggio. L’epidemia da coronavirus ha fatto slittare la chiamata alle urne di oltre mille Comuni, tra i quali ci sono diciotto capoluoghi di provincia, e di sette Regioni: si tratta di Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta. La finestra elettorale decisa dal Cdm è compresa tra la metà di settembre e il mese di dicembre. Tramontata quindi l’ipotesi di andare al voto a luglio: se ne riparlerà sicuramente dopo l’estate. Rimane in piedi, invece, l’idea di un election day per i Comuni.

