Lombardia, blitz in diretta tv in regione, Alessio Lanzi: "Attacco strumentale al modello politico"

Alessio Lanzi dal 2018 è membro laico del Csm designato da Forza Italia, boccia il blitz della Finanza in Regione Lombardia. Lo fai in una intervista alla Stampa. "C' è un attacco strumentale al modello politico di centrodestra della Regione Lombardia, alimentato da un' inchiesta giudiziaria spettacolarizzata. Episodi analoghi si sono verificati in tante regioni ma si parla solo della Lombardia. La magistratura interviene con grande rimbalzo mediatico, la politica sguazza".

Che cosa intende? "Anche a Roma ci sono stati fatti gravi, come la diffusione anticipata delle bozze dei decreti, con pericolosi esodi di massa. Eppure non risultano indagini, per esempio per mancato impedimento dei contagi. Non mi è piaciuta la perquisizione della Finanza in Regione trasmessa in tv, mentre lì dentro si lavora in trincea per evitare altri morti. Si può fare in tanti modi, meno eclatanti, senza consegnare all' opinione pubblica messaggi di sconforto e sfiducia nelle istituzioni. E' una questione di sensibilità".

