Dario Franceschini, il "pizzino" a Giuseppe Conte: "Così la maggioranza non regge, controlla i grillini"

“La maggioranza così non regge. Controlla i grillini”. È il messaggio che Dario Franceschini avrebbe fatto recapitare al premier Giuseppe Conte per allentare le tensioni interne alla raffazzonata maggioranza giallorossa. A raccontarlo è Il Foglio, secondo cui il capo delegazione del Pd non vuole provocare la fine del governo. Anzi, il suo obiettivo è proprio evitare che ciò accada: “Vuole correggere, non cambiare”. Però nel frattempo i dem si sono sfogati in Aula: contro gli alleati del M5S, contro il governo nel suo insieme e anche contro il loro stesso ministro Gualtieri. La questione del Mes, scrive Il Foglio, è la prima su cui quella “correzione di rotta” invocata da Franceschini deve verificarsi. “Noi - dice un eurodeputato dem - sposiamo la proposta francese e un po’ quella spagnola, che sono pubbliche. E poi abbiamo elaborato una nostra proposta che però, siccome cita esplicitamente anche il Mes, non possiamo rivelare al Parlamento sennò i grillini insorgono. Ma vi pare normale?”.

