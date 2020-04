Giuseppe Conte, dopo il disastro sulla Fase 2 in diretta tv si pensa già al sostituto. Ecco chi è il più accreditato

28 aprile 2020 a

a

a

Dopo la fine della crisi sanitaria causata dal coronavirus, sono in molti a chiedersi se il bandolo della matassa sarà ancora nelle mani dei poteri riconosciuti. Secondo Repubblica la maggioranza si è già resa conto che il governo non durerà a lungo. Il Pd deve infatti tenere a freno il protagonismo di Giuseppe Conte, se no si finisce con qualche forma di unità nazionale. Uguale sentimento si evince tra le fila del Movimento 5 Stelle, dove inizia a stare stretta l'alleanza con i dem.

"Le mie ordinanze illegittime? Impugnatele". Luca Zaia, dal Veneto dichiarazione di guerra al governo

La situazione non è delle migliori neppure nel centrodestra. Il Mes ha infatti generato malumori: da una parte Matteo Salvini e Giorgia Meloni, dall'altra Silvio Berlusconi. Screzi che sono stati alimentati dai continui botta e risposta tra i tre e che vedono un sodalizio ormai verso la fine. Insomma, l'unica soluzione sarebbe Mario Draghi, da tutti considerato l'uomo in grado di traghettare il Paese fuori dalla crisi che si presenterà a breve. E chissà che l'ex uomo della Bce presto non prenderà il posto di Conte, ampiamente criticato dopo il disastro sulla Fase 2 durante la diretta tv.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.