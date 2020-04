Giuseppe Conte beccato dalla Lega: nella foto un altro assembramento: "Ma non era 'se ami l'Italia, mantieni le distanze'?"

29 aprile 2020 a

“Se ami l’Italia, mantieni le distanze”. Questa la frase con cui Giuseppe Conte ha annunciato la Fase 2 contro il coronavirus nella conferenza di domenica sera. Frase che non rispecchia però la realtà. Dopo la figuraccia del premier, immortalato a Genova alla presenza di una folla non rispettosa delle norme anti-Covid (in occasione dell'inaugurazione del nuovo ponte Morandi ndr), ecco che spunta un'altra foto di assembramento. A diffondere lo scatto è la pagina ufficiale della Lega, che mostra un gruppo di fotografi ammassati uno a fianco all'altro, intenti a fotografare il presidente del Consiglio. Ma quello che fa più indignare molti è il mancato rimprovero di Conte che, sia in quest'occasione che a Genova, ha fatto finta di nulla in barba ai suoi stessi provvedimenti.

