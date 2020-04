Sondaggio Masia per Agorà, Silvio Berlusconi col turbo: quanto guadagna Forza Italia

30 aprile 2020 a

L’ultimo sondaggio realizzato da Fabrizio Masia per Agorà, la trasmissione in onda su Rai3, mostra che le intenzioni di voto hanno subito pochissime variazioni nell’ultima settimana. Ma non mancano alcuni dati interessanti, soprattutto all’interno del centrodestra. Se Giorgia Meloni rimane stabile con Fratelli d’Italia al 13,7% e vede il Movimento 5 Stelle ad un solo punto di distanza, Matteo Salvini scende al 28,4% (-0,4). In pratica la Lega ha perso mezzo punto a favore di Forza Italia, risalita al 6,6% (+0,5) dopo che Silvio Berlusconi si è apertamente schierato contro la linea sovranista in Europa e quindi a favore del Mes. Lieve calo anche per il Partito Democratico, rilevato al 20,7% (-0,2), mentre Italia Viva sarebbe al 5,1%: curioso notare come, a seconda del sondaggio, Matteo Renzi oscilli tra il 2 e il 5%.

