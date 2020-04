Giorgia Meloni insultata durante l'intervento in Aula: "Un continuo da quando ho iniziato", maggioranza imbarazzante

30 aprile 2020 a

Durante il suo intervento alla Camera, Giorgia Meloni è stata ricoperta di insulti da alcuni deputati della maggioranza. Tanto che ad un certo punto, mentre si avvicinava alla conclusione, la leader di Fratelli d’Italia ha richiesto l’intervento del presidente Roberto Fico per riportare all’ordine una situazione spregevole: “Non tanto per gli insulti in sé, a quelli ci sono abituata, ma perché mi fanno perdere la concentrazione mentre parlo”. Insomma, anche stavolta la maggioranza giallorossa ha fatto una figura barbina in diretta nazionale, dato che l’intervento della Meloni stava andando in onda anche in tv. Ciò non ha comunque impedito alla leader di FdI di portare a termine il suo discorso contro il modus operandi del premier Giuseppe Conte.

"Mai pensato di farsi votare da nessuno". Meloni, un urlo contro Conte in aula: "Non è un reality, non lo consentiremo"

