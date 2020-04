Andrea Ruggieri a Dritto e rovescio contro il Pd Romano: "Le imprese non si sono chiuse da sole, le ha chiuse il governo. Modello Cina?"

30 aprile 2020 a

In collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri perde la calma in un confronto, accesissimo, con il collega del Pd Andrea Romano. "Concedere aiuti a fondo perduto sarebbe stata la prima cosa da fare", spiega il nipote di Bruno Vespa a proposito della Fase 2 e della ripartenza.

Poi l'escalation: "Le imprese non si sono chiuse da sole, sono state chiuse dal governo, troppo a lungo...". "Ma dai, Ruggieri, come fai a dire che le imprese sono state chiuse dal governo? Un po' di serietà...". E qui la stoccata del forzista: "Per un paese che ha come modello la Cina, può darsi pure che forse il paragone regga...".

