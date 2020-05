Alessandro Di Battista azzera Renzi: "Lui che fa cadere il governo? Ci sono uomini ben più potenti di lui che brigano"

01 maggio 2020 a

a

a

Alessandro Di Battista ancora una volta non le manda a dire a Matteo Renzi. Il grillino dissidente, dopo il discorso in Aula al Senato del fu rottamatore sulla Fase 2, riserba per lui parole al vetriolo. "Renzi non vale lo sdegno delle vostre bacheche Facebook. Non vale un minuto della nostra vita nemmeno per schernirlo. E soprattutto non vale le prime pagine dei giornali né il timore che faccia cadere il governo". Il motivo? Ci sono "uomini ben più importanti e potenti di lui che brigano per far cadere il governo in questo momento". Dibba afferma che questi big della politica non lo fanno di certo "per avere 'i ritagli' dei giornali. Figuriamoci, semmai i giornali li comprano. Lo fanno perché un governo tecnico/di unità/di tutti (e quindi non dei cittadini) per loro è una garanzia. Nei prossimi mesi ci saranno da spendere decine di miliardi di euro nella ricostruzione. Pensate davvero che i soliti boiardi di Stato non stiano già tramando per rifilarci nuovi Mose o Ponti sullo stretto?".

"Battaglia di principio, l'ultima". Ci si mette pure Dibba: retroscena Mes, così cadrà Conte

Ma il pentastellato ne ha anche sulla polemica scatenata da Renzi dopo la frase sulle vittime di coronavirus di Bergamo e Brescia: "Lui - prosegue - fa parlare i defunti per uno straccio di visibilità ecco, togliamogliela una volta per tutte, così sarà lui l'unico 'morto' che parla. Derenzizziamoci insomma". Poi Dibba definisce l'ex premier "un soggetto a cui dei voti non importa nulla (anche perché non ne ha). Al contrario è molto più interessato ai cachet che si porta a casa per deliziare con le sue idee (quindi con il nulla) platee di nobili sauditi". Insomma, un Di Battista senza peli sulla lingua.

Immediata la replica di Italia Viva che chiede chiarimenti: “Di Battista dice di voler ‘disinnescare’ Renzi: è una minaccia? Vuole eliminare Italia Viva dalla maggioranza e far cadere il governo Conte? Anche Crimi-Di Maio vogliono disinnescare Renzi? I vertici M5s dicano pubblicamente se la pensano come Di Battista. È necessaria chiarezza”, scrive su Twitter il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, alleato dei pentastellati al governo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.