Alessandro Morelli, la denuncia: "Centinaia di siti per vendere proprietà ai cinesi, è partita la svendita delle imprese"

02 maggio 2020 a

a

a

Alessandro Morelli svela in un video la comparsa di diversi siti che consentono di vendere proprietà ad acquirenti provenienti dalla Cina. “Siamo di fronte a una svendita di tutto quello che gli italiani hanno costruito”, è l’allarme lanciato dal deputato della Lega. “I cinesi hanno così tanti soldi a disposizione - spiega Morelli - perché la banca di Stato mette a disposizione liquidità per acquistare all’estero. Questa è una vera e propria forma di colonizzazione. A causa del governo Conte e del Pd anche le grandi aziende di Stato sono in pericolo, i cinesi possono fare man bassa dei nostri gioielli di famiglia”. Per il leghista c’è un modo per evitare la svendita: “Sarebbe necessario che il governo mantenga almeno una parte delle promesse, a partire dai 400 miliardi di aiuti. E per le grandi aziende di Stato basterebbe seguire l’esempio dei francesi, che le proteggono dall’acquisto di altre nazioni”. Per Morelli l’obiettivo è “cacciare Conte e Pd” in modo da “non essere costretti a parlare altre lingue”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.