Non è l'arena, Giorgia Meloni e le voci sui sondaggi: ”Salvini e Berlusconi? Affetti stabili”

Giorgia Meloni parla a tutto campo nell’intervista rilasciata a Massimo Giletti a Non è l’arena, la trasmissione di La7. Lunedì 4 maggio l’Italia si lascerà alle spalle il lockdown dopo 50 giorni, ma la fase 2 riguarderà anche il centrodestra. La leader di Fratelli d’Italia utilizza la metafora dei congiunti per assicurare la stabilità dell’alleanza: “Da domani posso andare a trovare sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi, che sono assolutamente relazioni stabili”. In settimana aveva fatto discutere l’iniziativa della Lega di presidiare il Parlamento senza invitare nessuno, ma la Meloni non ne fa un caso: “È normale che ci siano sfumature e diversità e anche che ognuno faccia le proprie manifestazioni. Noi abbiamo ne abbiamo organizzata una da soli, la prima in piazza ai tempi del coronavirus, magari in futuro ne faremo una insieme agli altri”. Inoltre la leader di FdI non si presta alle voci sui sondaggi, che vedrebbero la Lega in forte calo generando qualche tensione all’interno dell’alleanza: “Mi pare che si cerchi di fomentare molto le divisioni, ogni giorno è un continuo. Ma in realtà siamo un’alleanza stabile”.

