Matteo Renzi a L'aria che tira: "Giuseppe Conte? Se pensa di fare ciò che suggerisce Casalino, sbaglia"

La storia insegna che chi chiede sacrifici in un periodo emergenziale, non è mai l'uomo che poi guida la ripresa di un Paese. Ne è convinto, in parte, Matteo Renzi che, dopo i numerosi ultimatum a Giuseppe Conte, ne dispensa un altro. "Se Conte fa le cose che servono agli italiani, viva Conte", commenta in collegamento con L'Aria Che Tira su La7, "se invece pensa a fare, come gli suggerisce il suo amico Rocco Casalino, ossia a fare una diretta Facebook alla settimana per prendere un like in più, sbaglia".

Renzi trama nell'ombra: nuovo governo "Ursula" con Forza Italia, ma chi piazza al Quirinale. Conte? Il grande escluso

Renzi, alle telecamere di Myrta Merlino, rivela di fare il tifo per il premier (ammesso e non concesso che gli si voglia credere, soprattutto alla luce degli ultimatum in aula della scorsa settimana). "È lui - specifica - il mio presidente del Consiglio, il nostro. Noi però lo sosteniamo se fa le cose giuste, non le cose populiste". Insomma, questo il succo del discorso: "Una diretta social in meno e un cantiere aperto in più". L'ennesimo messaggio che nel giro di una settimana Renzi ha fatto arrivare a Conte, "reo - anche a suo dire - di aver calpestato la Costituzione". Proprio Italia Viva, nel giorno del discorso in Senato sulla Fase 2, ha detto: o l'Italia sarà riaperta, o noi ci sfiliamo dalla maggioranza. Una minaccia andata però a vuoto.

