Copasir, il leghista Raffaele Volpi: "I cinesi sfruttano la crisi per acquisire nostri asset"

"Non possiamo compromettere i nostri rapporti con gli americani. I cinesi stanno sfruttando la crisi per acquisire asset". Questo il pensiero di Raffaele Volpi (Lega) presidente del Copasir, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, in una intervista al Corriere della Sera, sulla querelle Usa-Cina. "Il governo è in ritardo, deve fare in fretta una scelta strategica di politica internazionale. Non c'è dubbio che questi attori diffondano anche false notizie, soprattutto i cinesi più che i russi, e indubbiamente stanno sfruttando la crisi per cercare di acquisire asset strategici di ogni Paese. Dobbiamo decidere con chi stare, non possiamo stare in mezzo a due superpotenze".

Gli Usa ci dicono che lo scambio di informazioni fra le nostre intelligence è a rischio. "Hanno lanciato un segnale, ci dicono guardate noi siamo disposti a proseguire un rapporto privilegiato, ma non possiamo farlo se fate entrare i cinesi. Noi pensiamo che un rapporto fra Huawei e il governo cinese ci sia eccome, anche perché ci sono grandi aiuti di Stato alle spalle delle aziende cinesi, che di fatto operano sottocosto grazie ai vantaggi del mercato interno, attuando politiche di dumping che il nostro governo avrebbe il dovere di contrastare", conclude Volpi.

