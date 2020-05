Maria Elena Boschi, look "confettino" all'incontro con Giuseppe Conte: una scelta spiazzante

08 maggio 2020 a

a

a

Ieri, giovedì 7 maggio, a Palazzo Chigi l'incontro tra Giuseppe Conte e la delegazione di Italia Viva. Obiettivo, cercare una mediazione dopo le minacce in aula della scorsa settimana di Matteo Renzi e soprattutto dopo la rottura relativa alla sanatoria degli immigrati, invocata da Teresa Bellanova (per inciso, dopo il vertice, i renziani sembrano orientati a seppellire, almeno parzialmente, l'ascia di guerra). Presteni all'incontro, Ettore Rosato, la Bellanova, Davide Faraone e anche Maria Elena Boschi. E, nella foto postata dal ministro dell'Agricoltura, a colpire è proprio il look scelto dalla Boschi. Un look "confettino", tutta in rosa: giacca, pantaloni e par di vedere anche le scarpe con rigoroso tacco dodici. A far eccezione soltanto la magliettina, bianca. Look elegante, peculiare e accattivante, per Maria Elena...

Ma come si è ridotto? Matteo Renzi in tv da Del Debbio così, spunta Rinaldi: brutale sfotto al leader IV

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.