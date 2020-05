Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, il retroscena: IV grazia Bonafede per avere la testa di Conte?

09 maggio 2020 a

La "grazia" ora ad Alfonso Bonafede per avere la testa di Giuseppe Conte, tra qualche settimana. Matteo Renzi non ha abbandonato l'idea di far cadere il premier e cambiare maggioranza, ma giudica improvvido farlo ora, e l'eventuale sfiducia al ministro della Giustizia rappresenterebbe uno scossone troppo forte nei rapporti con il M5s. Bisogna lavorare di cesello, anche per evitare le ire del Quirinale che ha già chiarito: niente crisi al buio. Serve, insomma, un piano predisposto. E Forza Italia potrebbe dare una mano a Italia Viva.

Nel Pd e tra i 5 Stelle, spiega il Messaggero, c'è chi scommette che Renzi, "se dovesse incassare il sì al piano sulle infrastrutture, si vestirà da responsabile per cercare di risalire nei consensi". Poi, però, l'affondo congiunto con gli uomini di Berlusconi, decisivi per il cambio di schema che manderà a casa Conte. "Martedì l'azzurro Costa lancerà un appello nell'Aula di Montecitorio - rivela ancora il quotidiano romano -: «Voltiamo pagina. Superiamo gli steccati dei partiti e stringiamo un patto a prescindere dalla durata del governo». La riforma della giustizia insomma come la riforma della legge elettorale". Un tavolo programmatico per il governissimo a venire.



