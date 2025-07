Sinner-Djokovic: perché gli spalti sono vuoti, mentre giocano...

A Wimbledon, il campo Centrale ha mostrato spalti insolitamente vuoti durante l’edizione 2025, persino nella semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, nonostante i biglietti vadano a ruba mesi prima. Questo fenomeno ha sorpreso gli appassionati, considerando il prestigio dell’All England Club. Una delle principali cause è il caldo eccezionale a Londra, descritto come afoso da giocatori come Sinner e ritenuto anomalo dagli esperti.

Le immagini televisive mostrano che i posti vuoti sono quelli esposti al sole, mentre gli spettatori preferiscono l’ombra, sacrificando la vista del match.Il caldo ha anche causato malori tra il pubblico, con casi di colpi di calore durante incontri come Sabalenka-Anisimova e Alcaraz-Fritz. Inoltre, i possessori di biglietti per il Campo Centrale o il Campo 1 possono accedere ad altri campi, optando spesso per match di livello inferiore ma in zone più fresche. Un discorso a parte riguarda il Royal Box, riservato a ospiti illustri come Leonardo DiCaprio, Rami Malek e Benedict Cumberbatch durante Sinner-Djokovic. Questi invitati tendono ad assistere solo a una parte degli incontri, lasciando posti vuoti per dedicarsi a pause, come gustare le celebri fragole con panna di Wimbledon o pranzare. Nonostante ciò, si prevede che per la finale ogni posto sarà occupato, data l’alta domanda di biglietti e l’importanza dell’evento, che attirerà un pubblico ancora più numeroso.