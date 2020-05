Fase 2, il Tar boccia l'ordinanza di Jole Santelli sulle riaperture di bar e ristoranti in Calabria

09 maggio 2020 a

a

a

Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal governo contro l'ordinanza del presidente della Regione Calabria Jole Santelli, del 29 aprile scorso, che consentiva il servizio ai tavoli, se all'aperto, per bar, ristoranti ed agriturismo. Il ricorso contro il provvedimento era stato proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale aveva sostanzialmente censurato la violazione delle competenze statali fissate dalla disciplina dell’emergenza Covid-19.

"Basta rompere i cog*** alla Santelli". Alla Maglie basta una foto per demolire Conte e la Raggi: ecco Roma oggi | Guarda

"Spetta infatti al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati", si legge nella sentenza del Tar. A far capire che il Governo non vuole essere scavalcato è stato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia che ha commentato la notizia: "Ripartire in sicurezza, no a divisioni. Le sentenze e le leggi non si discutono ma si applicano".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.