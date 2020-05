Silvia Romano, Salvini contro Conte e Di Maio: "Pubblicità gratuita a quegli infami terroristi"

11 maggio 2020 a

Alla viglia, nel giorno dell'arrivo a Ciampino di Silvia Romano, il primo allusivo affondo di Matteo Salvini: "Nulla accade gratis". Evidente il riferimento del leader della Lega alle voci sul cospicuo riscatto pagato ad Al-Shabaab per riavere la cooperante milanese. Voci che hanno scatenato una rabbiosa reazione del governo, di cui vi diamo conto qui . Ma il giorno successivo, Salvini non arretra di un millimetro e torna all'attacco ai microfoni di Rtl 102.5, dove premette: "Ieri era la festa della mamma, era la festa della gioia per la famiglia di Silvia Romano, poi certo qualche domanda deve avere una risposta", ribadisce. E ancora: "Ricordo sottovoce che i soldi per il riscatto sarebbero stati incassati da un'associazione terroristica che con attentati e autobombe ha ucciso migliaia di persone". Dunque, Salvini rompe gli indugi e rivolgendosi direttamente a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio li accusa di "aver fatto pubblicità ai terroristi". "Io fossi stato al governo avrei tenuto un profilo più basso, un ritorno più sobrio avrebbe evitato pubblicità gratuita a quegli infami che in nome della religione hanno ammazzato tante persone", ha concluso il segretario del Carroccio.

