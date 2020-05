Silvia Romano, Matteo Salvini: "Convertita? Non mi interessa, festeggiamo il suo ritorno"

12 maggio 2020 a

Mette a spegnere le polemiche, Matteo Salvini. Lo fa a Omnibus su La7, dove interviene sul caso di Silvia Romano. Già, perché il leader della Lega è stato attaccato per aver sollevato legittimi dubbi sulla vicenda, dal riscatto alla passerella mediatica. E, ovviamente, solo a queste è stata data enfasi. Così, il leader della Lega, spiega: "Non mi interessa se si è convertita all'islam o meno, è una scelta sua. Lasciamola in pace, festeggiamo il suo ritorno che è la cosa più importante". Una lezione, una risposta a tutti quelli che lo hanno accusato di "sciacallaggio" per legittime polemiche, ma di natura politica. Polemiche che, comunque, Salvini ricorda: "Avrei preferito un ritorno più sobrio, senza dirette tv mondiali e show, per far vedere che i sequestratori non solo avevano incassato il riscatto ma avevano vinto", conclude Salvini. E su questo punto, sincermaente, è difficile dargli torto.

