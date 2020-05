Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, il sondaggio Ixè per #Cartabianca: la Lega scende ancora, cambiano gli equilibri

13 maggio 2020 a

Qualcosa si muove nel centrodestra. Il sondaggio Ixè per #Cartabianca e Bianca Berlinguer conferma alcuni trend generali e lancia le ambizioni di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, per certi versi opposte, di condizionare la direzione di Matteo Salvini.

Sondaggio, cambio di rotta M5s, Cifre impensabili, Lega in discesa: si ribalta tutto?

La Lega è data in calo dello 0,3, al 24,6%. Fortunatamente per il Carroccio, dietro è ancora più marcata la crisi del secondo partito, il Pd, che in una settimana perde quasi un punto secco (0,9) e scende al 22 per cento. Sostanzialmente invariato il Movimento 5 Stelle (16,9%, +0,1), c'è da registrare l'interessante ascesa di Fratelli d'Italia e Forza Italia. La Meloni, opposizione dura tanto quanto Salvini, cresce dello 0,4 e arriva ora al 14,2 per cento. Il Cav, che pure tenta di smarcarsi da Conte restando però "opposizione responsabile", sale a sua volta dello 0,3, con FI al 7,5%. Da registrare anche il botto a sorpresa di Carlo Calenda: la sua Azione, pur se solo al 2%, in pochi giorni sale dello 0,9 anche grazie alle ficcanti performance televisive del suo leader.

