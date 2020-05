Silvio Berlusconi a Stasera Italia: "Spero che la disponibilità data da Conte a collaborare con noi non sia di facciata"

16 maggio 2020 a

Sente aria di fregatura, Silvio Berlusconi. Sulla Fase 2 e il Dl Rilancio "ci impegneremo e daremo battaglia in Parlamento, sperando che la disponibilità dichiarata dal premier Giuseppe Conte a collaborare con noi, con l'opposizione, questa volta non sia solo una disponibilità di facciata", spiega il leader di Forza Italia in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia. "Rimane però una questione di fondo, che è sempre quella: i tempi. Tutti gli aiuti promessi dal governo finora non sono arrivati".

"Occorre un poderoso taglio alla burocrazia - prosegue l'ex premier nel suo intervento telefonico -, con l'abolizione del regime delle licenze e delle autorizzazioni preventive per far aprire i cantieri. E naturalmente sarà necessario al meglio l'aiuto dell'Europa, che sarà decisivo".

Berlusconi a Senaldi, addio ribaltoni; "Ci saranno altri suicidi. I disoccupati col reddito a lavorare nei campi"

