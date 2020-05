Coronavirus, Maurizio Martina avverte il Pd: "Occhio a non perdere il Nord, dobbiamo capire le difficoltà dei ceti produttivi"

16 maggio 2020 a

Maurizio Martina suona la sveglia al Pd e non solo. Il dem avverte sui rischi post-emergenza: "Dobbiamo stare attenti a non perdere il nord. Lo dico prima di tutto al mio partito che rimane uno dei pochi soggetti della politica, se non l'unico, in grado di aiutare la difficile traversata che l'Italia deve compiere. Non perdere il nord significa non smarrire la comprensione delle attese, delle difficoltà e delle potenzialità dei ceti produttivi che in queste terre hanno fatto e faranno ancora la differenza". Il deputato non usa mezzi termini, dimostrando di essere uno dei pochi, all'interno del partito di Nicola Zingaretti, ad avere a cuore gli interessi dei lavoratori.

"È stato detto giustamente che dobbiamo ripartire dai nostri punti di forza tra i quali la forte vocazione all'export del sistema produttivo e la massiccia capacità di risparmio privato degli italiani. Sono d'accordo. Sono proprio le due caratteristiche essenziali delle famiglie e delle imprese innanzitutto in queste terre. E segnalo che i diversi fronti del lavoro da tutelare oggi stanno li, tra i lavoratori della logistica nella bassa lombarda come in Piemonte, Veneto ed Emilia o tra le lavoratrici e i giovani del commercio ancora più sotto pressione".

