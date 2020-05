Supermedia dei sondaggi: Giorgia Meloni, tutti d'accordo sul botto di consensi. Il governo sempre sotto al centrodestra

16 maggio 2020 a

Non sembra conoscere battute d’arresto la scalata di Giorgia Meloni. Secondo i risultati della Supermedia settimanale stilata da Agi/YouTrend, la leader di Fratelli d’Italia ha fatto registrare la crescita più imponente tra tutti i partiti: negli ultimi sette giorni ha guadagnato lo 0,7, portandosi al 14,2%. Ancora in flessione, invece, la Lega di Matteo Salvini, che scende al 26,6% (-0,6) ma rimane comunque di gran lunga il primo partito, dato che i Pd è fermo al 21% ed è anche in leggero calo (-0,2). Per ora resiste il Movimento 5 Stelle, che però con il suo 16% (+0,2) è sempre più tallonato dalla Meloni. Leggero calo per Matteo Renzi e la sua Italia Viva, rilevata al 3,2% (-0,1), mentre Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,3 e sale al 2%. Complessivamente la maggioranza di governo è data al 43%, oltre cinque punti in meno rispetto all’opposizione di centrodestra, che invece è quasi al 50% (48,4).

