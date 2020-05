Coronavirus, Luca Zaia un passo avanti a tutti: "Con l'ordinanza di fatto ho autorizzato tutto"

18 maggio 2020 a

a

a

Il Veneto un passo avanti a tutti. Dopo il via libera alla riapertura del "confine" tra Ferrara e Rovigo per far visita ai congiunti, Luca Zaia promette: "Dalle 24 di ieri sera in Veneto abbiamo riaperto tutto, alcuni esercenti però si sono presi qualche giorno in più prima di riaprire.e per questo credo che sarà domani il vero giorno clou". Il governatore del Veneto sembra tirare dritto, la questione coronavirus va affrontata, a maggior ragione vista la crisi economica apportata dal lockdown.

"Mancano alcune attività e per questo in settimana emanerò una nuova ordinanza che riguarderà in primis i centri estivi visto che il Dpcm lo prevede, e l'apertura dei parchi divertimenti, luna park, spettacolo viaggianti che potranno riaprire se non dal 25 maggio al massimo entro il 2 giugno". Alla faccia dunque della lentezza del governo.

