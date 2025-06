Sondaggio Swg, "i più amati": la classifica che cambia il quadro

Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, i presidenti del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia si confermano i governatori più apprezzati d’Italia: secondo un sondaggio Swg diffuso in esclusiva dall’Ansa, infatti, il Doge è stato promosso dal 70% degli intervistati, mentre il collega incassa un 64%. Segue, con il 53%, la neoeletta in Umbria Stefania Proietti (centrosinistra), seguita da Roberto Occhiuto (Forza Italia) col 52%. In testa c’è dunque una coppia di governatori al secondo mandato, entrambi leghisti. Il campano Vincenzo De Luca è quinto nella graduatoria Swg - col 52%, sebbene in calo di 4 punti rispetto allo scorso anno - portando a tre i governatori al secondo mandato nella top 5. A regole vigenti la possibilità di correre di nuovo, però, non c’è: la parola fine l’ha messa lo scorso aprile la Corte Costituzionale, bocciando una legge proprio della Regione Campania.nUltimo il governatore siciliano Renato Schifani (Forza Italia), che si ferma al 25%.