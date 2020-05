Giorgia Meloni, la "frase rubata" da Osho su Berlusconi: "La patata, lo ho convinto così"

20 maggio 2020 a

a

a

“Guarda che per convincerlo gli ho detto che lo portiamo alla Patata del 2 giugno”. Altro che parata, così Giorgia Meloni avrebbe ottenuto il sì di Silvio Berlusconi per la manifestazione del centrodestra prevista nel giorno della festa della Repubblica. La frase è ovviamente inventata da Osho, che in prima pagina su Il Tempo ironizza sull’accordo raggiunto dai partiti dell’opposizione per scendere in piazza uniti. Ieri, martedì 19 maggio, c’è stato un vertice nella casa romana di Matteo Salvini: oltre alla Meloni, c’era Antonio Tajani per Forza Italia. Il Cav, invece, è intervenuto a telefono e ha dato il suo assenso per scendere in piazza al fianco degli alleati a Roma e nei capoluoghi italiani. Secondo le indiscrezioni de Il Tempo, è bastata giusto un’ora di confronto per trovare una soluzione condivisa: Fi sarà in piazza con Lega e FdI, a patto però non si trasformi in una manifestazione anti-europeista.

"Al lavoro insieme". La strana foto di Salvini con Meloni e Tajani scatena il sospetto: ma dove diavolo sono?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.