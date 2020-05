Manlio Di Stefano surreale: "Alfonso Bonafede tra i migliori ministri della Giustizia di sempre"

20 maggio 2020 a

a

a

Il Movimento 5 Stelle ha rasentato il ridicolo sulla (doppia) sfiducia ad Alfonso Bonafede. Al punto che, poche ore prima del voto in Senato, Manlio Di Stefano si è lanciato in un post tra il surreale e il comico in cui difende a spada tratta il giustizialista grillino, arrivando addirittura a definirlo “tra i migliori ministri della giustizia di sempre”. Tra l’altro Bonafede è anche capo delegazione dei 5 Stelle, che è pur sempre il primo partito di maggioranza relativa: di conseguenza sfiduciarlo significa sfiduciare il governo. Ma ciò non toglie che il lavoro del guardasigilli sia stato controverso, tanto da scatenare per motivi opposti sia Matteo Salvini che Emma Bonino: la prova di un disastro senza precedenti, altro che “miglior ministro”, come sostenuto dal sottosegretario di Stato.

Il manettaro che scarcera a caso. Lega-Bonino, presupposti diversi e uguale conclusione: Bonafede incapace. Eppure...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.