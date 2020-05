Pierferdinando Casini a Minzolini: "Giuseppe Conte? Convinto che lo cacceranno coi forconi"

21 maggio 2020 a

Tra chi da qualche tempo sembra in particolare sintonia con Matteo Renzi, c'è Pierferdinando Casini. I due, sul premier Giuseppe Conte, sembrano pensarla allo stesso modo: non gli piace granché e sono convinti che non durerà tanto. Possibile che sia il leader di Italia Viva, un giorno neppure troppo lontano, a farlo cadere (anche se il caso-Bonafede potrebbe farla pensare diversamente). Di certo Casini non ha le pedine in Parlamento per segnare la sorte del premier, ma in un retroscena di Augusto Minzolini spiega con parole molto crude come crede che finirà la parabola del presunto avvocato del popolo. Parole, per inciso, già consegnate in passaato allo stesso Minzolini e ribadite all'indomani del voto di sfiducia (mancata) al grillino. "Io continuo ad essere convinto che lo manderanno via con i forconi", afferma Casini. Tranchant e anche un poco splatter.

