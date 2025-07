Allegri al Milan, le sue prime (clamorose) parole: "Vlahovic?"

Undici anni dopo è tornato a Milanello Massimiliano Allegri, di nuovo in rossonero con una missione ben chiara: restituire alla squadra rossonera solidità e ambizione, senza cedere alla tentazione di slogan facili od obiettivi gonfiati. Nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Milan ha delineato con decisione una rotta precisa: “Mi fa piacere essere qui, iniziamo questa avventura e cerchiamo di toglierci delle soddisfazioni — ha detto — Abbiamo cominciato subito a lavorare col ds e con tutta la società. Per ottenere risultati serve essere un blocco unico, serve remare tutti nella stessa direzione con professionalità. Dovuta per un club come il Milan”. La condivisione quotidiana delle scelte, ha sottolineato, rappresenterà la spina dorsale di un progetto tecnico e societario che ambisce a durare nel tempo: “Abbiamo appena iniziato, condividiamo le dinamiche giornalmente — ha aggiunto — Stamattina (lunedì 7 luglio, primo giorno di raduno estivo, ndr) c’è stato il primo allenamento, comincia una fantastica avventura. Sono molto contento e ho grande entusiasmo. Ho ritrovato tante persone che avevo lasciato e tante persone nuove, che sono sempre uno stimolo importante”.

A chi gli chiedeva se lo Scudetto fosse un obiettivo concreto, Allegri ha risposto con il suo solito pragmatismo: “Io cerco di mettere i calciatori nelle condizioni di vincere, ma tutto parte dalla società che deve essere un blocco unico — ha spiegato — Sono sicuro che al Milan lo sarà”. Il primo vero traguardo, però, resta tornare in Champions League: “Il primo obiettivo è che il Milan torni a giocare la Champions, essendo una squadra di livello mondiale. A marzo bisognerà essere in quelle posizioni”. Mentre sul mercato si è scelta la linea del basso profilo, rimandando ogni valutazione al d.s. Tare: “Al mercato pensa il direttore — ha detto ancora Allegri i— le uscite sono state condivise. Ho 25 giocatori a disposizione e sono molto contento di loro”. Anche la prospettiva tattica verrà modellata con flessibilità: “Cerchiamo intanto di metterne in campo 10, poi vediamo come metterli — ha detto ancora — Leao? È un giocatore straordinario che sicuramente farà una grande stagione”. Nel passato invece “ho avuto la fortuna di lavorare al Milan per 4 anni col presidente Berlusconi e con Adriano Galliani — ha aggiunto — Grazie a loro e grazie ai giocatori ho avuto la possibilità di vincere”. Senza rinnegare però il suo passato, glorioso, alla Juventus: “Colgo l’occasione per ringraziare la Juve, il presidente Agnelli e l’ingegner Elkann”.