Wimbledon, "stavo a morì": lo sfogo di Cobolli dopo l'allenamento con Sinner

"Finalmente, stavo a morì": uno stremato e affaticato Flavio Cobolli lo ha detto, con tono scherzoso, dopo l'allenamento con Jannik Sinner prima del match contro Marin Cilic a Wimbledon. I due azzurri si sono allenati insieme in vista degli ottavi di finale. L'altoatesino, numero uno al mondo, sfiderà Grigor Dimitrov. Il piccolo sfogo di Cobolli al termine del match con il campione lascia intendere si sia trattato di un allenamento piuttosto impegnativo, probabilmente per via del ritmo dei colpi di Sinner. Il video che riprende il siparietto è stato pubblicato su TikTok dallo stesso Cobolli.

I due italiani, insieme a Lorenzo Sonego, sono i protagonisti del tris azzurro agli ottavi di finale del torneo inglese: si tratta di una prima volta per l’Italtennis. Al momento Cobolli, classe 2002, è al numero 24 della classifica e non è escluso che a fine torneo possa addirittura sfondare il muro dei primi quindici giocatori del mondo. Considerato uno dei giovani più promettenti del tennis azzurro, viene allenato da papà Stefano, maestro di tennis ed ex professionista.