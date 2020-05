Riccardo Ricciardi da Enrico Mentana, il grillino non regge lo sguardo del direttore: una brutta figura

22 maggio 2020 a

Prima, Enrico Mentana gli ha dato chiaro e tondo del "cogl***" per il vergognoso intervento in aula alla Camera contro Lega e Lombardia. Oggetto degli strali del direttore del TgLa7 è Riccardo Ricciardi, il grillino che ieri, giovedì 21 maggio, ha scatenato la gazzarra in aula. E dopo averlo apostrofato, rispondendo a una richiesta di confronto dello stesso pentastellato, Mentana ha ospitato Ricciardi al TgLa7. Dei contenuti del confronto ve ne abbiamo già parlato in questo articolo . Ma oltre ai contenuti ci sono i dettagli. Ai più, il grillino che in aula era tanto baldanzoso, al cospetto di Mentana sembrava uno scolaretto impreparato. Voci impostata ma comunque tremolante, piccoli gesti che svelavano un grande nervosismo. Già, la platea del TgLa7, a Ricciardi, deve aver fatto tremare molto più le gambe rispetto a quella parlamentare. Ma c'è da capirlo, non essendo (almeno fino a ieri) grande frequentatore di televisioni e salottini tv. E ancora, fate attenzione allo sguardo di Ricciardi: un poco perso nel vuoto. Ogni tanto provava a reggere lo sguardo di Mentana, fisso su di lui, salvo desistere dopo pochi istanti. Aveva capito di averla combinata grossissima? Chissà...

Qui sotto il video, a voi il giudizio:

"Lei è un gradito ospite, anche se...". Mentana rincara la dose con Ricciardi in studio proprio davanti a lui: gelo a La7

