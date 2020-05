Enrico Mentana rincara la dose con Riccardo Ricciardi ospite al TgLa7: "Lei è un gradito ospite anche se abbiamo avuto idee diverse"

21 maggio 2020 a

Enrico Mentana dopo le dure parole contro il grillino Riccardo Ricciardi, lo intervista durante il TgLa7. L'apparizione del pentastellato, che in Aula ha generato il putiferio dopo aver inveito contro la sanità lombarda, non è passata inosservata a Dagospia. Il sito di Roberto D'Agostino arriva addirittura a pensare che il direttore del Tg tema una querela. D'altronde non ci è andato per le leggere. Durante l'intervista Mentana ha però ammesso: "In molti, io compreso e lei lo sa, hanno pensato 'questo è un duro e diretto attacco a Fontana". Poi Mentana ha ricordato al grillino l'errore sull'ospedale della Fiera di Milano che in realtà, a insaputa a quanto pare del pentastellato, è stato costruito grazie ai soldi dei privati.

Ma il direttore sembra tutt'altro che in accordo con Ricciardi al quale tiene a ribadire: "Lei è un gradito ospite qui, anche se oggi abbiamo avuto idee diverse". Poi rincara la dose: "Ma lei ha voluto fare l'intervento per distruggere un possibile dialogo tra opposizioni e maggioranza?". Insomma, Mentana sembra più fermo che mai, convinto che quello avvenuto in Aula non sia da replicare.

